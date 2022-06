(Di martedì 28 giugno 2022) MILANO - In qualità di azionista di maggioranza di, Casa svedese specializzata in auto elettriche ad alte prestazioni,Cars accoglie conla conclusione dell'operazione che ...

Pubblicità

Italpress : Polestar si quota al Nasdaq, Volvo “Grande soddisfazione” -

Italpress

"Accogliamo con favore questa tappa fondamentale nel percorso di", ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. "è un nostro marchio affiliato e un importante partner commerciale che,..."Accogliamo con favore questa tappa fondamentale nel percorso di", ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. "è un nostro marchio affiliato e un importante partner commerciale che,... Polestar si quota al Nasdaq, Volvo "Grande soddisfazione" Agenzia di stampa Italpress MILANO (ITALPRESS) – In qualità di azionista di maggioranza di Polestar, Casa svedese specializzata in auto elettriche ad alte prestazioni, Volvo Cars accoglie con soddisfazione la conclusione dell’op ...Polestar ha iniziato ad essere quotata al Nasdaq di New York a partire dal 24 giugno e scambiata con il ticker PSNY. La quotazione negli Stati Uniti segna un’altra pietra miliare importante per il ...