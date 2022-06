Pnrr, non basta seguire le raccomandazioni europee: le imprese devono far crescere il Pil (Di martedì 28 giugno 2022) Le “raccomandazioni” fatte dal Consiglio Europeo all’Italia, il 23 maggio scorso, non debbono essere prese sottogamba dalla politica italiana perché non sono un fatto burocratico né sollevano argomenti di mera routine. Impongono, infatti, il raggiungimento di risultati concreti nel breve periodo e, nel medio, di avviare a soluzione problemi strutturali endemici. Il fine ultimo per tutti? Far crescere l’Italia affinché diventi un Paese membro “normale” non più sottoposto, dunque, a “controllo speciale”. Le raccomandazioni riguardano il Programma Nazionale di Riforma 2022 e quello di Stabilità e si focalizzano sui provvedimenti che l’Italia deve attivare nel biennio 2022-2023. Che si raccomanda?1) di attuare una politica di bilancio “prudente”, cioè con meno spesa pubblica corrente e più investimenti (per la transizione verde e digitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Le “” fatte dal Consiglio Europeo all’Italia, il 23 maggio scorso, non debbono essere prese sottogamba dalla politica italiana perché non sono un fatto burocratico né sollevano argomenti di mera routine. Impongono, infatti, il raggiungimento di risultati concreti nel breve periodo e, nel medio, di avviare a soluzione problemi strutturali endemici. Il fine ultimo per tutti? Farl’Italia affinché diventi un Paese membro “normale” non più sottoposto, dunque, a “controllo speciale”. Leriguardano il Programma Nazionale di Riforma 2022 e quello di Stabilità e si focalizzano sui provvedimenti che l’Italia deve attivare nel biennio 2022-2023. Che si raccomanda?1) di attuare una politica di bilancio “prudente”, cioè con meno spesa pubblica corrente e più investimenti (per la transizione verde e digitale ...

