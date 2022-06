Pirellone | candidatura Moratti avanza ma Fontana non molla | Disponibilità a continuare il mio lavoro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 giugno 2022) “Ho confermato lail mioper la grande comunità lombarda, che è molto più di una Regione”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio, tornando sul tema delle elezioni del prossimo anno, per le quali la lega, suo partito, ha già espresso la volontà di ricandidarlo, attendendo una conferma dalle forze alleate di centrodestra. Ieri anche Letizia, vicepresidente della Giunta regionale si è fatta avanti dando laa correre per il. “Sono tanti ed importanti – sottolinea intanto– i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l’ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità ...