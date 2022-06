“Pesticidi | un’ipocrisia europea?” Su Arte Tv il documentario sul Brasile | dove i grandi gruppi fanno affari con le agrotissine vietate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Un paradisosi respira aria tossica, viziata a causa di una legislazione eticamente “discutibile” e di una classe politica connivente. Ilpuò essere considerato il campione mondiale delle agrotossine: con 3669autorizzati, il gigante sudamericano si è affermato come l’Eldorado delle multinazionali. Appena eletto, il suo presidente Jair Bolsonaro assicurò carta bianca ai magnati dell’agroalimentare (2018). Il risultato? Impunità per gli industriali, contaminazione da erbicidi,o fungicidi per la popolazione, vere e proprie bombe a orologeria sulla salute pubblica. E con un’Europa che si sta rivelando, cinicamente, il grande beneficiario del far-west legislativo: quasi 80mila tonnellate divietati sul nostro suolo vengono vendute in, ...