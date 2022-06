Perché in ragazzi adesso mettono foto brutte su Instagram (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo il linguaggio in corsivo, l’altra tendenza social che sta coinvolgendo le nuove generazioni nelle ultime settimane si chiama 0.5 selfie. La nuova evoluzione dell’autoritratto, un tempo fin troppo ritoccato e abbellito ai limiti dell’irrealismo, va nella direzione completamente opposta: più la foto è brutta e con i soggetti deformati in primo piano e più è riuscita. L’appellativo 0.5 fa riferimento proprio all’apertura del diaframma dell’obiettivo ultra-grandangolare che amplia il campo visivo appiattendo la profondità di campo (passando appunto da 1x a 0,5x). Insomma, quella che è la migliore modalità fotografica per ritratti e soggetti molto lontani – il grandangolo, giusto per fare un esempio, si usa molto anche nelle immagini delle competizioni sportive dove il fotografo non può avvicinarsi più di tanto – viene scelta dalla Gen ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo il linguaggio in corsivo, l’altra tendenza social che sta coinvolgendo le nuove generazioni nelle ultime settimane si chiama 0.5 selfie. La nuova evoluzione dell’autoritratto, un tempo fin troppo ritoccato e abbellito ai limiti dell’irrealismo, va nella direzione completamente opposta: più laè brutta e con i soggetti deformati in primo piano e più è riuscita. L’appellativo 0.5 fa riferimento proprio all’apertura del diaframma dell’obiettivo ultra-grandangolare che amplia il campo visivo appiattendo la profondità di campo (passando appunto da 1x a 0,5x). Insomma, quella che è la migliore modalitàgrafica per ritratti e soggetti molto lontani – il grandangolo, giusto per fare un esempio, si usa molto anche nelle immagini delle competizioni sportive dove ilgrafo non può avvicinarsi più di tanto – viene scelta dalla Gen ...

Pubblicità

ParadiseEbbasta : Certo che i vari ct degli ultimi anni delle nazionali giovanili sono uno più imbarazzante dell’altro, peccato perch… - louisgoldensun : ragazzi io mi sento una boomer perchè non conosco questo? #LoveMi - keeprrrolling_ : RT @minchiadinanami: La verità è che le ragazze non parlano di naruto con i ragazzi perchè loro non lo capiscono, dicono di averlo visto ma… - difficiledadire : @andrea_mila10 @stanzaselvaggia ragazzi, adesso, non è per fare polemica o per attaccarvi, davvero. ma in città com… - baltododdy : @elidacomasio Con la consapevolezza che potrebbe essere tutto finto, ma perché dovrebbe portare al padre una ragazz… -