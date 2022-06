“Perché ho detto di no”. Dopo l’Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo svela ciò che è successo prima (Di martedì 28 giugno 2022) Pamela Petrarolo ha fatto ritorno in Italia Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Per giorni è rimasta da sola su Playa Sgamadissima, ma ha avuto la forza di resistere. Durante la puntata della semifinale è stata eliminata e ha trovato il tempo di riordinare le idee Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì 27 giugno ha fatto il suo ingresso in studio e ha ballato sulle note di Please don’t go. “Dopo i primi giorni mi è arrivato in faccia tutto e ho dovuto prendere una decisione – ha raccontato Pamela Petrarolo a Ilary Blasi -. Continuare o lasciare e ho scelto la prima. Quindi mi sono data forza e mi sono detta: “Quando mi ricapita?”. Ho cercato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)ha fatto ritorno in Italial’esperienza deldei. Per giorni è rimasta da sola su Playa Sgamadissima, ma ha avuto la forza di resistere. Durante la puntata della semifinale è stata eliminata e ha trovato il tempo di riordinare le ideel’esperienza aldei. Nella puntata di lunedì 27 giugno ha fatto il suo ingresso in studio e ha ballato sulle note di Please don’t go. “i primi giorni mi è arrivato in faccia tutto e ho dovuto prendere una decisione – ha raccontatoa Ilary Blasi -. Continuare o lasciare e ho scelto la. Quindi mi sono data forza e mi sono detta: “Quando mi ricapita?”. Ho cercato di ...

