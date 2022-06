Perché a Wimbledon i tennisti si vestono sempre e solo di bianco (Di martedì 28 giugno 2022) Wimbledon è probabilmente il torneo del Grande Slam più famoso. Ed anche quello più iconico. Sarà per l’eleganza degli ospiti, per l’erba che regala un colpo d’occhio bellissimo, per le famose fragole con la panna... ma forse, a rendere questo appuntamento davvero speciale, è anche la rigida regola sull’abbigliamento dei tennisti: White, please. Come nasce la regola del bianco L’origine di questa scelta risale al 1877, anno in cui i soci dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club decisero di organizzare il primo torneo di tennis. Il lusso, l’eleganza e quell’aria un po’ aristocratica che si respirava all’interno della struttura mal si sposavano con la sudorazione dei partecipanti, visibile maggiormente su magliette e pantaloncini colorati. Da qui l’idea di imporre a tutti i giocatori di vestire esclusivamente di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022)è probabilmente il torneo del Grande Slam più famoso. Ed anche quello più iconico. Sarà per l’eleganza degli ospiti, per l’erba che regala un colpo d’occhio bellissimo, per le famose fragole con la panna... ma forse, a rendere questo appuntamento davvero speciale, è anche la rigida regola sull’abbigliamento dei: White, please. Come nasce la regola delL’origine di questa scelta risale al 1877, anno in cui i soci dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club decisero di organizzare il primo torneo di tennis. Il lusso, l’eleganza e quell’aria un po’ aristocratica che si respirava all’interno della struttura mal si sposavano con la sudorazione dei partecipanti, visibile maggiormente su magliette e pantaloncini colorati. Da qui l’idea di imporre a tutti i giocatori di vestire esclusivamente di ...

