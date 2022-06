Per Eni sta per arrivare il conto? Troppi aumenti inspiegabili sia nel passato sia oggi (Di martedì 28 giugno 2022) L’Eni, l’antico Ente nazionale idrocarburi, istituito nel 1953 sotto la guida di Enrico Mattei, se la batte con Enel per il fatturato come gruppo industriale italiano. Come Enel, ha numerosissime partecipazioni in tutto il mondo. E’ controllata per circa il 30 per cento dallo Stato italiano. Il “cane a sei zampe”, da un’idea di Enrico Mattei, è presente in ben 69 Paesi e ha oltre 32mila dipendenti. Il presidente è Lucia Calvosa e l’amministratore delegato Claudio Descalzi. Nel 2021 ha fatturato 77.7 miliardi di euro con un guadagno di ben 5,8 miliardi. Eni e la logica della nuova tassa Eppure neanche a Eni, malgrado questi guadagni, piace la tassa sugli extra profitti sulle aziende petrolifere italiane. La logica della nuova tassa, che vuole tassare in modo sostanziale e non più simbolico gli extra profitti dei giganti dell’energia, non piace molto all’Eni, che rifiuta di considerare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) L’Eni, l’antico Ente nazionale idrocarburi, istituito nel 1953 sotto la guida di Enrico Mattei, se la batte con Enel per il fatturato come gruppo industriale italiano. Come Enel, ha numerosissime partecipazioni in tutto il mondo. E’ controllata per circa il 30 per cento dallo Stato italiano. Il “cane a sei zampe”, da un’idea di Enrico Mattei, è presente in ben 69 Paesi e ha oltre 32mila dipendenti. Il presidente è Lucia Calvosa e l’amministratore delegato Claudio Descalzi. Nel 2021 ha fatturato 77.7 miliardi di euro con un guadagno di ben 5,8 miliardi. Eni e la logica della nuova tassa Eppure neanche a Eni, malgrado questi guadagni, piace la tassa sugli extra profitti sulle aziende petrolifere italiane. La logica della nuova tassa, che vuole tassare in modo sostanziale e non più simbolico gli extra profitti dei giganti dell’energia, non piace molto all’Eni, che rifiuta di considerare ...

