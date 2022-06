Pensioni, Quota 41 e “sconti”: il Piano della Lega (Di martedì 28 giugno 2022) Entra sempre più nel vivo la discussione sulla riforma delle Pensioni mentre si avvicina a grandi passi la fine di Quota 102, la soluzione ponte individuata in extremis dal Governo in attesa di trovare la giusta sintesi (che ad oggi non è ancora stata trovata, in assenza della quale, a fine anno si tornerà alla Fornero, con uscita a 67 anni). Pensioni, il Piano della Lega Sul tema, particolarmente attiva la Lega che vuole a tutti i costi scongiurare l’ipotesi. 41 anni di contribuzione per uscire dal lavoro prevedendo uno sconto alle donne con figli. Pensione di garanzia per i più giovani con un assegno pari a 1,5 volte il minimo previsto dalla legge. Cambio del paniere Istat per una rivalutazione che tenga conto del reale impatto inflattivo sulle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Entra sempre più nel vivo la discussione sulla riforma dellementre si avvicina a grandi passi la fine di102, la soluzione ponte individuata in extremis dal Governo in attesa di trovare la giusta sintesi (che ad oggi non è ancora stata trovata, in assenzaquale, a fine anno si tornerà alla Fornero, con uscita a 67 anni)., ilSul tema, particolarmente attiva lache vuole a tutti i costi scongiurare l’ipotesi. 41 anni di contribuzione per uscire dal lavoro prevedendo uno sconto alle donne con figli. Pensione di garanzia per i più giovani con un assegno pari a 1,5 volte il minimo previsto dalla legge. Cambio del paniere Istat per una rivalutazione che tenga conto del reale impatto inflattivo sulle ...

