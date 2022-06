Pensioni 2023, ultime, Quota 100 disastrosa: 10 i motivi per i lavoratori esclusi (Di martedì 28 giugno 2022) In questi giorni si é sentito spesso parlare di Quota 100 e del suo flop dopo il bilancio INPS, da cui é emerso che sono stati molti meno i lavoratori che hanno usufruito della misura di uscita anticipata rispetto a quelli che si pensava, insomma a detta dei lavoratori ma non solo, una misura che non ha affatto cancellato la Riforma Fornero ed é stata anche iniqua nei confronti di quanti se la sono vista sfumare per pochissimi giorni o per chi pur avendo 40 anni di contributi versati non é riuscito a centrare il requisito anagrafico. Ecco la testimonianza di uno dei nostri lettori che individua almeno 10 motivi per cui Quota 100 può essere considerata ‘disastrosa’. Pensioni 2023, lavoratori esclusi: misura iniqua e ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 28 giugno 2022) In questi giorni si é sentito spesso parlare di100 e del suo flop dopo il bilancio INPS, da cui é emerso che sono stati molti meno iche hanno usufruito della misura di uscita anticipata rispetto a quelli che si pensava, insomma a detta deima non solo, una misura che non ha affatto cancellato la Riforma Fornero ed é stata anche iniqua nei confronti di quanti se la sono vista sfumare per pochissimi giorni o per chi pur avendo 40 anni di contributi versati non é riuscito a centrare il requisito anagrafico. Ecco la testimonianza di uno dei nostri lettori che individua almeno 10per cui100 può essere considerata ‘’.: misura iniqua e ...

Salvitus1 : RT @Efisio31251859: @fdragoni Si sono venduti a Draghi per il pnrr, che non basterà manco per tagliare le accise e aumentare le pensioni e… - SNazismo : @mbartolotta63 'Allarme conti pubblici, la Ragioneria dello Stato denuncia il buco nei conti: 'la spesa per le pens… - Efisio31251859 : @fdragoni Si sono venduti a Draghi per il pnrr, che non basterà manco per tagliare le accise e aumentare le pension… - TrendOnline : Ultim'ora#novità in tema #pensioni! Per il 2023 il #governo #Draghi conferma l'uscita anticipata a 62 anni! Ecco c… - ANTONINORABOTTI : @mameli54 tranquillo vatti a leggere la bozza del 2023 sulle pensioni poi capirai che una grande presa per il culo. -