Pubblicità

Globalist.it

Il vicesegretario del Pd, Giuseppe, ha fatto la più classica delledel voto, proiettandosi però al futuro prossimo del suo partito e del governo del Paese, in vista delle elezioni del 2023. 'Queste amministrative ...Dopo il voto Letta spinge per un nuovo Ulivo, mentre Orlando eparlano di 'radicalismo' sulle questioni sociali, strizzando l'occhio al M5s. Bonaccini: 'Basta rincorrere i Cinque stelle'. Ecco perché il successo alle elezioni amministrative può essere ... Pd, l’analisi di Provenzano: “Dalle comunali il nostro diritto-dovere di costruire un campo vincente per le politiche” "Ha votato poco più del 40% degli elettori - ha aggiunto Giuseppe Provenzano - il rischio è consegnare il disagio sociale all'astensione".Dopo il voto Letta spinge per un nuovo Ulivo, mentre Orlando e Provenzano parlano di "radicalismo" sulle questioni sociali, strizzando l'occhio al M5s. Bonaccini: "Basta rincorrere i Cinque stelle". E ...