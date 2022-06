Pd | dai ballottaggi nelle città è emersa chiara la strada da seguire per battere la destra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) I risultati deisegnano, in tutta Italia, una schiacciante vittoria del centrosinistra con un chiaro baricentro nel Partito democratico. Ogni elezione fa storia a sé e proiettare questo dato sul voto alle Politiche può essere fuorviante. Si è votato per la guida di piccole e medie, non per il governo del Paese. Non vi è alcun dubbio, però, che i motivi di incoraggiamento e di riflessione per il centrosinistra vi siano ed anche rilevanti. Intanto, il dato sull’astensione ci dice che, questa, è ancora numericamente troppo consistente. Poi, l’affermarsi di figure civiche o comunque al di là degli angusti steccati di partito. Verona in particolare. Ma il punto politico più significativo è la concreta possibilità diil centroin ogni parte d’Italia. Se la legge elettorale rimanesse questa, ...