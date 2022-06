Paura nel Lodigiano, aggredito e sgozzato nella sua villa un ex sindaco del posto. I vicini trovano il corpo (Di martedì 28 giugno 2022) Sono da poco passate le dieci di sera quando i vicini di casa del 57enne giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), avvertono il grido d’allarme e le urla disperate dell’uomo. Ma quando arrivano al cancello della sua villa – dove viveva solo – trovano l’uomo esanime. Il corpo riverso a ridosso della porta di casa: qualcuno lo ha appena sgozzato… Saranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto: qualcuno ha aggredito a morte Pierangelo Repanati – questo il nome della vittima –. Lo ha ucciso con due fendenti alla gola. Un omicidio terribile, quello che ha sconvolto la piccola comunità del Lodigiano accanto al fiume Adda, che ha colpito un cittadino che i residenti della zona conoscevano bene. aggredito e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Sono da poco passate le dieci di sera quando idi casa del 57enne giornalista ed exdi Corte Palasio (Lodi), avvertono il grido d’allarme e le urla disperate dell’uomo. Ma quando arrivano al cancello della sua– dove viveva solo –l’uomo esanime. Ilriverso a ridosso della porta di casa: qualcuno lo ha appena… Saranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto: qualcuno haa morte Pierangelo Repanati – questo il nome della vittima –. Lo ha ucciso con due fendenti alla gola. Un omicidio terribile, quello che ha sconvolto la piccola comunità delaccanto al fiume Adda, che ha colpito un cittadino che i residenti della zona conoscevano bene.e ...

