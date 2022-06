Patti Smith sotto il David: alla Galleria dell’Accademia musica e poesia senza alcun danno (Di martedì 28 giugno 2022) La sacerdotessa del rock ha aperto con The boy who loved Michelangelo una sua poesia dedicata a Robert Mapplethorpe, seguita da Greatful, ripercorrendo poi i brani più famosi che hanno segnato la sua carriera e lasciando anche spazio alla figlia, che proprio ieri festeggiava il compleanno, per cantare una sua canzone. Tra gli altri brani proposti anche Dancing Barefoot, My blakean year per poi arrivare al gran finale con Because the Night e People have the Power L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022) La sacerdotessa del rock ha aperto con The boy who loved Michelangelo una suadedicata a Robert Mapplethorpe, seguita da Greatful, ripercorrendo poi i brani più famosi che hanno segnato la sua carriera e lasciando anche spaziofiglia, che proprio ieri festeggiava il compleanno, per cantare una sua canzone. Tra gli altri brani proposti anche Dancing Barefoot, My blakean year per poi arrivare al gran finale con Because the Night e People have the Power L'articolo proviene da Firenze Post.

