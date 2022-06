Patenti, stop alle proroghe: ultimi giorni per chiedere il rinnovo (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno è la scadenza ultima delle proroghe degli adempimenti per la patente di guida come visita medica, rinnovo, foglio rosa e revisione. Entro questa data andranno rinnovate tutte quelle scadute durante il periodo in cui è stato in vigore lo stato di emergenza (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), come era stato previsto dal dl Cura Italia. Dal 29 giugno in poi bisognerà tornare a essere in regola con tutti i documenti secondo le scadenze ordinarie. rinnovo Patenti, quando scade la proroga Per circolare in Italia, le Patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). Patenti, stop alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno è la scadenza ultima delledegli adempimenti per la patente di guida come visita medica,, foglio rosa e revisione. Entro questa data andranno rinnovate tutte quelle scadute durante il periodo in cui è stato in vigore lo stato di emergenza (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), come era stato previsto dal dl Cura Italia. Dal 29 giugno in poi bisognerà tornare a essere in regola con tutti i documenti secondo le scadenze ordinarie., quando scade la proroga Per circolare in Italia, ledi guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).alla ...

Pubblicità

moneypuntoit : ?? Patenti, occhio alla scadenza: stop alla proroga, novità anche per il foglio rosa ?? - Testament73 : Ma poi le patenti di civiltà le dà sto babbeo che è conosciuto per lo più per essere stato al gfvip? Bloccare e sto… -