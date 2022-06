Paolo Crepet si sfoga: “Ho pagato cara la mia presenza in trasmissioni come Porta a Porta” (Di martedì 28 giugno 2022) L’amore per un manichino, i testi divulgativi “per le lavandaie”, il coma e le apparizioni tv che gli hanno rovinato la carriera. Paolo Crepet si racconta al Corriere della Sera. In una lunga intervista l’autore di Lezioni di sogni (Mondadori), da oggi nelle librerie, esplora aspetti e dettagli di un passato discusso e sopra le righe a partire dalle prime apparizioni nei talk alla Porta a Porta come “esperto” a commentare efferati delitti italiani come quello di Novi Ligure e Cogne. “Non dobbiamo avere paura di farci capire. E di capire, a nostra volta, chi fa cose diverse da noi. Si chiama apertura mentale, curiosità (…) Ho pagato molto caro la mia presenza assidua a trasmissioni come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’amore per un manichino, i testi divulgativi “per le lavandaie”, il coma e le apparizioni tv che gli hanno rovinato la carriera.si racconta al Corriere della Sera. In una lunga intervista l’autore di Lezioni di sogni (Mondadori), da oggi nelle librerie, esplora aspetti e dettagli di un passato discusso e sopra le righe a partire dalle prime apparizioni nei talk alla“esperto” a commentare efferati delitti italianiquello di Novi Ligure e Cogne. “Non dobbiamo avere paura di farci capire. E di capire, a nostra volta, chi fa cose diverse da noi. Si chiama apertura mentale, curiosità (…) Homolto caro la miaassidua a...

