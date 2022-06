Pamela Petrarolo ha rifiutato il GF Vip, ma sogna Tale e Quale Show (Di martedì 28 giugno 2022) Parla Pamela Petrarolo Una delle naufraghe più amate de L’Isola dei Famosi 16 è stata Pamela Petrarolo. Nonostante sia arrivata in Honduras a programma già ben avviato, la Showgirl ha fin da dubito conquistato il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e i suoi modi di fare. In queste ore intanto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 giugno 2022) ParlaUna delle naufraghe più amate de L’Isola dei Famosi 16 è stata. Nonostante sia arrivata in Honduras a programma già ben avviato, lagirl ha fin da dubito conquistato il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e i suoi modi di fare. In queste ore intanto L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

blogtivvu : Pamela Petrarolo svela un retroscena su Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: “Spesso perdeva il lume della ragione… - devotoaltrash : RT @JordeenFairy: pamela petrarolo con please don’t go è stata più rilevante di 99 giorni sull’isola del pelato di notte prima degli esami - infoitcultura : Pamela Petrarolo rivela su Edoardo Tavassi: “Perdeva il lume della ragione” - pvrriIIa : RT @oocisola: PAMELA PETRAROLO ENTRA IN STUDIO BALLANDO PLEASE DON’T GO #isola - tuttopuntotv : Pamela Petrarolo rivela su Edoardo Tavassi: “Perdeva il lume della ragione” #isola #IsoladeiFamosi #PamelaPetrarolo… -