Pallanuoto, il Setterosa abbatte la Francia 17 - 7 e si prende la semifinale mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) Il Setterosa di Carlo Silipo vola in semifinale ai Mondiali di Budapest. Entra nel grande gioco delle medaglie dop aver travolto anche la Francia (17 - 6), e aspetta giovedì la vincente di Usa - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 giugno 2022) Ildi Carlo Silipo vola inai Mondiali di Budapest. Entra nel grande gioco delle medaglie dop aver travolto anche la(17 - 6), e aspetta giovedì la vincente di Usa - ...

