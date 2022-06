Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare alla finale” (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, martedì 28 giugno, i Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono proseguiti in due città dell’Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo aveva vinto il Girone A, che si era giocato a Budapest, e si era qualificato direttamente ai quarti di finale, dove oggi, sempre a Budapest, ha battuto la Francia per 17-7, passando in semifinale. Così il commissario tecnico Carlo Silipo al sito federale: “Siamo tra le prime quattro al mondo. Non mi è piaciuto molto l’approccio alla gara, così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco. Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, martedì 28 giugno, i Mondiali 2022 disono proseguiti in due città dell’Ungheria: il Setterosa diaveva vinto il Girone A, che si era giocato a Budapest, e si era qualificato direttamente ai quarti di, dove oggi, sempre a Budapest, ha battuto la Francia per 17-7, passando in semi. Così il commissario tecnicoal sito federale: “Siamo tra le prime quattro al mondo. Non mi è piaciuto molto l’approcciogara, così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco.se...

