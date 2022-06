Palinsesti Raiplay, autunno 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) L'offerta di Raiplay Il palinsesto autunnale di Raiplay, la piattaforma streaming della tv pubblica, continuerà ad offrire un catalogo diversificato per generi, format e linguaggi. Ecco le proposte di spicco. Raiplay: le novità La prima novità di Raiplay per quanto riguarda l’intrattenimento è rappresentata da Conferenza Stampa, nuovo format firmato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa. Al centro della scena, in ogni puntata ci sarà un personaggio dello star-system italiano, che parteciperà ad una divertente “conferenza stampa” dove sarà chiamato a rispondere a domande inaspettate e irriverenti in grado di mettere in luce gli aspetti più curiosi della sua vita personale e professionale. La musica rap sarà invece protagonista di The Rap Game, talent show in 8 puntate, per giovani dai 18 ai 25 anni, che vedrà in ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 giugno 2022) L'offerta diIl palinsesto autunnale di, la piattaforma streaming della tv pubblica, continuerà ad offrire un catalogo diversificato per generi, format e linguaggi. Ecco le proposte di spicco.: le novità La prima novità diper quanto riguarda l’intrattenimento è rappresentata da Conferenza Stampa, nuovo format firmato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa. Al centro della scena, in ogni puntata ci sarà un personaggio dello star-system italiano, che parteciperà ad una divertente “conferenza stampa” dove sarà chiamato a rispondere a domande inaspettate e irriverenti in grado di mettere in luce gli aspetti più curiosi della sua vita personale e professionale. La musica rap sarà invece protagonista di The Rap Game, talent show in 8 puntate, per giovani dai 18 ai 25 anni, che vedrà in ...

SMSNEWSOFFICIAL : Palinsesti Rai 2022-2023: la programmazione di @RaiPlay e #RaiKids - SMSNEWSOFFICIAL : Palinsesti Rai 2022-2023: la programmazione di RaiPlay e Rai Kids - cuba98w : RT @giornalettismo: #Lundini passa da #Raidue a #Raiplay. Giusto differenziare i contenuti tra piattaforma e palinsesto tv. Ma rinunciand… - giornalettismo : #Lundini passa da #Raidue a #Raiplay. Giusto differenziare i contenuti tra piattaforma e palinsesto tv. Ma rinunc… - Sofiapecuni01 : RT @Baccotvnews: ??Per fortuna dopo due anni torna la presentazione dei #PalinsestiRai in diretta streaming non solo per la stampa, si potrà… -