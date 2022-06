Palinsesti Rai 2022-2023 | come cambiano | quali fiction e film vedere la prossima stagione

(Di martedì 28 giugno 2022)Rai: ci sono in programma gradite conferme cosìtante novità che andranno ad arricchire i canali della televisione del servizio pubblico. Presentati a Milano latelevisiva Rai.RaiDalle ore 11:30 di martedì 28 giugnoal Centro di Produzione Rai di Milano, si è tenuta la presentazione ufficiale deiRai riguardanti latelevisiva.“Nuovi programmi e nuove forme di comunicazione, per una visione del Paese e dell’azienda che guarda al futuro”. Così l’Amministratore Delegato Carlo Fuorte ha presentato la nuova ...

Pubblicità

TvTalk_Rai : 'Inizia questa sera su @RaiTre Filorosso di @giorgiozanchini, segno tangibile di una Rai aperta per ferie'… - davidemaggio : In seconda serata su Rai 2: Balivo, Cattelan con EPCC su Rai 2 e la Fagnani con 3 appuntamenti alla settimana. - AMikAlice : RT @stressedfra: lui reggendo palinsesti rai dall’alba dei tempi #Palinsesti #PalinsestiRai #Rai - lasiciliait : I palinsesti Rai, nell'informazione arrivano Ilaria D’Amico, Marco Damilano, Giancarlo De Cataldo… - LiberoMagazine_ : Durante la presentazione dei #PalinsestiRai si è parlato anche dello sbarco di #GeppiCucciari nella prima serata di… -

Si è conclusa la presentazione dei2022 - 23 . Questa mattina a Milano sono infatti stati ufficializzati tutti nuovi programmi della prossima stagione, la prima di quella che è stata chiamata "una nuova" dall'AD ..."Siamo quello che saremo, non meno di quello che siamo stati". L'ad della, Carlo Fuortes, cita un aforisma di Oscar Wilde, presentando a Milano idella stagione tv 2022 - 2023. Fuortes, dando il via alla prima presentazione deiorganizzata per ...La Rai ha alzato stamani il sipario sui propri palinesti 2022-2023 nel corso di un evento tenuto a Milano: un'occasione per svelare cosa andrà in onda nei mesi a venire, tra nuove scommesse televisive ...Si è conclusa la presentazione dei palinsesti Rai 2022-23. Questa mattina a Milano sono infatti stati ufficializzati tutti nuovi programmi della prossima stagione, la prima di quella che è stata ...