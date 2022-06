Paesi, alla scoperta delle meraviglie della Valle dell’Aniene (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Roma, 28/06/2022 – Il Sistema Museale Medaniene racconta la Valle dell’Aniene attraverso “Paesi”, la mostra fotografica itinerante realizzata in collaborazione con l’Associazione Donne Fotografe. La Valle dell’Aniene è situata a pochi passi da Roma, ricca di arte e bellezze incontaminate, ed è mete prediletta per le vacanze estive all’insegna del relax e dell’arte. Il Medaniene è un luogo che vanta un patrimonio artistico e culturale tutto da scoprire e, che, a partire dal 26 giugno 2022, viene raccontato attraverso la mostra fotografica “Paesi”, nata da un progetto lanciato dal Sistema Museale Medaniene. In un momento storico post pandemico affamato di arte e bellezza, la Valle dell’Aniene viene riscoperta grazie al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Roma, 28/06/2022 – Il Sistema Museale Medaniene racconta laattraverso “”, la mostra fotografica itinerante realizzata in collaborazione con l’Associazione Donne Fotografe. Laè situata a pochi passi da Roma, ricca di arte e bellezze incontaminate, ed è mete prediletta per le vacanze estive all’insegna del relax e dell’arte. Il Medaniene è un luogo che vanta un patrimonio artistico e culturale tutto da scoprire e, che, a partire dal 26 giugno 2022, viene raccontato attraverso la mostra fotografica “”, nata da un progetto lanciato dal Sistema Museale Medaniene. In un momento storico post pandemico affamato di arte e bellezza, laviene rigrazie al ...

Pubblicità

demagistris : L’Italia non partecipa,nemmeno come osservatore,alla conferenza di Vienna dei Paesi che hanno ratificato il trattat… - Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - GiovaQuez : Orsini: 'L'allargamento della Nato ad est che è stata la causa principale della guerra in Ucraina SERVE AI DISOCCUP… - FrancescoRoti : @Vaffancu_lol_ bene, la storia ce l'hai insegnata, torniamo alla domanda: 'perché quei paesi aspirano ad entrare ne… - LocalPage3 : Paesi, alla scoperta delle meraviglie della Valle dell’Aniene -