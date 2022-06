Orrore in Texas, trovato un camion con 46 migranti morti Il governatore durissimo: "Queste morti sono di Biden" (Di martedì 28 giugno 2022) Strage di migranti negli Usa. L'Orrore è stato scoperto a San Antonio in Texas, all'interno di un camion sono stato trovati 46 corpi senza vita, appartenenti a migranti che dal Messico cercavano di entrare negli Stati Uniti. Oltre ai morti, sono state trovate decine di persone che necessitavano di assistenza medica urgente e per questo trasferiti in ospedale. Le autorità al momento non hanno specificato la nazionalità delle persone decedute, e hanno convocato una conferenza stampa per riferire dell'accaduto non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. durissimo il commento del governatore del Texas, Greg Abbott, che su twitter si scaglia contro il presidente Usa Joe ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 giugno 2022) Strage dinegli Usa. L'è stato scoperto a San Antonio in, all'interno di unstato trovati 46 corpi senza vita, appartenenti ache dal Messico cercavano di entrare negli Stati Uniti. Oltre aistate trovate decine di persone che necessitavano di assistenza medica urgente e per questo trasferiti in ospedale. Le autorità al momento non hanno specificato la nazionalità delle persone decedute, e hanno convocato una conferenza stampa per riferire dell'accaduto non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.il commento deldel, Greg Abbott, che su twitter si scaglia contro il presidente Usa Joe ...

