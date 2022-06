Origi | il suo arrivo a ‘Casa Milan’ per la firma sul contratto | VIDEO PM

(Di martedì 28 giugno 2022) Divock, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, è appena arrivato nella sede del Milan. L'attaccante belga firmerà il nuovoche legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni.

OptaPaolo : 11 – Dal 2015/16 (stagione del suo esordio nel massimo campionato inglese) solo Olivier Giroud (17) ha segnato più… - Angelredblack1 : RT @ada_cotugno: Tutti i gol di Divock Origi contro l’Everton. Eh sì, a lui i derby piacciono davvero tanto… E se avete ancora dubbi sulla… - ada_cotugno : Tutti i gol di Divock Origi contro l’Everton. Eh sì, a lui i derby piacciono davvero tanto… E se avete ancora dubb… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Origi al Milan, l’impatto a bilancio dell’affare: Il Milan può finalmente celebrare il suo pri… - sportli26181512 : Gol dalla panchina in Premier League, dal 2015 solo Giroud meglio di Origi: Il Milan accoglie il suo nuovo attaccan… -

L'uomo in più in campo, invece, è proprio. Il jolly. Segna subito. Poi èil 4 - 0 sull'assist dell'inganno di Alexander - Arnold. E il 3 - 0 del Camp Nou di super Messi è ribaltato. Vai ...... ecco il video delingresso con l'auto. #Milan - È tempo di mettere nero su bianco per #. Eccolo a Casa Milan per le firme @calciomercatoit @MilanLiveIT pic.twitter.com/U5SfHK42qv Martin ...Origi ha svolto le visite mediche col Milan e adesso procede verso l’ufficialità, Lukaku è atteso stasera a Milano e domani (insieme ad Asllani) sarà il suo turno. Tra la risoluzione di Thiago Motta c ...Stando a quanto appreso dal nostro inviato, Divock Origi è appena arrivato a Casa Milan. Il belga, che nel suo secondo giorno milanese ha svolto le visite mediche di rito a ...