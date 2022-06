Onana Handanovic, si accende il dualismo: come saranno gestiti (Di martedì 28 giugno 2022) i due portieri da Inzaghi Così Gazzetta.it è entrata nella testa di Inzaghi, chiamato a scegliere di volta in volta il portiere tra due numeri uno assoluti nella prossima stagione: Samir Handanovic e Andrè Onana. “Entrambi partiranno sostanzialmente alla pari al raduno di Appiano Gentile e poi l’allenatore valuterà di volta in volta chi schierare, forse alternandoli o forse suddividendoli per competizione. Con il doppio obiettivo di minimizzare le scosse di assestamento del camerunese in un nuovo campionato e di preparare lo stesso ex Ajax per la futura titolarità. È convinta giustamente di aver trovato la soluzione adatta. Se alcuni video di errori di Onana arrivati dal Camerun e dall’Olanda hanno preoccupato qualche tifoso, il club resta convinto della scelta. André ha ottimo istinto ed eccellenti mezzi fisici, deve soltanto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) i due portieri da Inzaghi Così Gazzetta.it è entrata nella testa di Inzaghi, chiamato a scegliere di volta in volta il portiere tra due numeri uno assoluti nella prossima stagione: Samire Andrè. “Entrambi partiranno sostanzialmente alla pari al raduno di Appiano Gentile e poi l’allenatore valuterà di volta in volta chi schierare, forse alternandoli o forse suddividendoli per competizione. Con il doppio obiettivo di minimizzare le scosse di assestamento del camerunese in un nuovo campionato e di preparare lo stesso ex Ajax per la futura titolarità. È convinta giustamente di aver trovato la soluzione adatta. Se alcuni video di errori diarrivati dal Camerun e dall’Olanda hanno preoccupato qualche tifoso, il club resta convinto della scelta. André ha ottimo istinto ed eccellenti mezzi fisici, deve soltanto ...

