Nuova strage di migranti | 46 corpi sono stati trovati dentro un camion – le cause della morte sono agghiaccianti

fulvio_oscar : La Nuova Moneta farà strage di queste SERPI , Saremo LIBERATI dalla SCHIAVITÙ, dovuto al CAMBIO GIURIDICO, CROLLO d… - giu33liana : RT @VauroSenesi: #Migranti, strage di #Melilla... La mia nuova vignetta #27giugno - nuova_venezia : Strage di immigrati in Texas: 46 corpi trovati morti asfissiati all'interno di un camion - penna_tagliente : RT @VauroSenesi: #Migranti, strage di #Melilla... La mia nuova vignetta #27giugno - lucrezia_madama : RT @VauroSenesi: #Migranti, strage di #Melilla... La mia nuova vignetta #27giugno -

Di Karola Sicali - 28/06/2022 46 Migranti sono stati trovati senza vita all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas. Si tratta di una delle stragi peggiori e più gravi legate al ...Laamministrazione di Lucca . 'Non mi sono mai professato antifascista, non mi interessa. Io mi occupo dei problemi della gente non del rischio di un fascismo che non c'è', ha dichiarato Fabio ...46 Migranti sono stati trovati morti all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas. Si tratta di una delle stragi peggiori ...KREMENCHUK, 28 GIU - Una strage di civili in un centro commerciale pieno di gente. A Kremenchuk, nella regione di Poltava sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" stav ...