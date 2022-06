'Non solo Di Maria!', 'Origi da 14 milioni', 'L'Inter vuole Mkhitaryan con Calhanoglu' e 'Mertens dentro o fuori'. Le prime pagine di oggi 28 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Tanto calciomercato a dominare le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 28 giugno. Il colpo Di Maria per la Juventus ovviamente domina... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Tanto calciomercato a dominare ledei quotidiani in edicola28. Il colpo Di Maria per la Juventus ovviamente domina...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - RobertoBurioni : A un numero considerevole di pazienti COVID vengono prescritti dai medici degli antibiotici - in particolare azitro… - AstroSamantha : We’ve got plants! Edible plants… but not for consumption this time, just science ?? È tempo di raccolta! Queste son… - bm_arry : @bravimabasta Colpa del capitalismo, tipo di società che prepara e genera guerre di continuo. Poi ogni fazione dà… - largociospe : RT @KarimKarabu: #Kremenchuk -stabilimento riparazione macchine da guerra (verde) -centro comm (giallo) chiuso da mesi -1000 persone dentro… -