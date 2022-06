"Non c'entro un ca***": la frase 'rubata' a Vladimir Putin, il raptus dello zar | Guarda (Di martedì 28 giugno 2022) Satira. Dissacrante, certo. Ma pungente. Ed in questo caso si parla della satira di Osho, che come ogni giorno viaggia in prima pagina su Il Tempo, il quotidiano capitolono. Una vignetta che mischia due fattori: l'ondata di rincari che si sta abbattendo sull'Italia, una valanga sempre più grande, e l'artefice del massacro in Ucraina, ossia Vladimir Putin. Direte voi: ovvio, no? I rincari, almeno in parte, sono dovuti proprio alla cosiddetta "operazione militare speciale" voluta dal Cremlino. Vero, ma... in questo caso si parla di rincari tutti italiani: quelli del pedaggio autostradale. Dal primo luglio infatti scatteranno rincari indiscriminati dell'1,5%, giusto per non farci mancare niente in questo disgraziatissimo periodo, tra gli importi folli delle bollette e il caro-benzina che sta diventando sempre più soffocante e, soprattutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Satira. Dissacrante, certo. Ma pungente. Ed in questo caso si parla della satira di Osho, che come ogni giorno viaggia in prima pagina su Il Tempo, il quotidiano capitolono. Una vignetta che mischia due fattori: l'ondata di rincari che si sta abbattendo sull'Italia, una valanga sempre più grande, e l'artefice del massacro in Ucraina, ossia. Direte voi: ovvio, no? I rincari, almeno in parte, sono dovuti proprio alla cosiddetta "operazione militare speciale" voluta dal Cremlino. Vero, ma... in questo caso si parla di rincari tutti italiani: quelli del pedaggio autostradale. Dal primo luglio infatti scatteranno rincari indiscriminati dell'1,5%, giusto per non farci mancare niente in questo disgraziatissimo periodo, tra gli importi folli delle bollette e il caro-benzina che sta diventando sempre più soffocante e, soprattutto, ...

