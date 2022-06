No! Questi nella foto non sono il Presidente del Lussemburgo e sua moglie (Di martedì 28 giugno 2022) Da una decina di giorni circola una foto che, secondo alcuni utenti, ritrarrebbe il primo ministro di Lussemburgo insieme a quella che viene presentata come «la sua signora». L’immagine ha dato vita a una pioggia di commenti: la presunta partner del politico, infatti, indossa un elegante vestito da sera, ma non ha i capelli e sfoggia una folta barba. L’immagine ha scatenato le polemiche riferite alla comunità LGBTQ+. Ma come vedremo, si tratta di una fake news. Per chi ha fretta: Una foto, secondo molti utenti, mostrerebbe il premier di Lussemburgo al fianco della sua compagna La presunta compagna in Questione ha l’aspetto di una drag queen, e questo ha scatenato le polemiche social In realtà quella fotografata è la nota drag queen Conchita Wurst, e l’uomo al suo fianco è il ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Da una decina di giorni circola unache, secondo alcuni utenti, ritrarrebbe il primo ministro diinsieme a quella che viene presentata come «la sua signora». L’immagine ha dato vita a una pioggia di commenti: la presunta partner del politico, infatti, indossa un elegante vestito da sera, ma non ha i capelli e sfoggia una folta barba. L’immagine ha scatenato le polemiche riferite alla comunità LGBTQ+. Ma come vedremo, si tratta di una fake news. Per chi ha fretta: Una, secondo molti utenti, mostrerebbe il premier dial fianco della sua compagna La presunta compagna inone ha l’aspetto di una drag queen, e questo ha scatenato le polemiche social In realtà quellagrafata è la nota drag queen Conchita Wurst, e l’uomo al suo fianco è il ...

