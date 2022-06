No! Il Giornale di Vicenza non ha messo la foto del bagnino di Stranger Things in prima pagina, è un fotomontaggio (Di martedì 28 giugno 2022) Dalle prime settimane di giugno sta circolando su Facebook (per es. qui e qui) una tragica notizia: la morte di un giovane bagnino di Vicenza, che sarebbe deceduto nel sonno. La notizia tuttavia viene accompagnata da una foto che non sembra del tutto pertinente: raffigura infatti un personaggio della serie Stranger Things di Netflix, che interpreta appunto un bagnino. Vediamo perché si tratta di una fake news. Per chi ha fretta: Un’immagine diventata virale raffigura un presunto numero del Giornale di Vicenza del 4 giugno 2022 Vediamo che per raccontare la presunta morte di un bagnino di Vicenza sembra essere stata utilizzata la foto di un personaggio della serie Netflix ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Dalle prime settimane di giugno sta circolando su Facebook (per es. qui e qui) una tragica notizia: la morte di un giovanedi, che sarebbe deceduto nel sonno. La notizia tuttavia viene accompagnata da unache non sembra del tutto pertinente: raffigura infatti un personaggio della seriedi Netflix, che interpreta appunto un. Vediamo perché si tratta di una fake news. Per chi ha fretta: Un’immagine diventata virale raffigura un presunto numero deldidel 4 giugno 2022 Vediamo che per raccontare la presunta morte di undisembra essere stata utilizzata ladi un personaggio della serie Netflix ...

Pubblicità

No_Islam_ : @beppeferri9649 @Carlacsrol @dianaterza @Zznatyss @MTFed71 @exitliberta @distefanoTW Il giornale di Piacenza indica… - danielefelici87 : @LorenzoCarrange @DiegoFusaro Assolutamente no. La brutale invasione russa dell'Ucraina non é una 'controversia int… - Laila76913893 : RT @mariamacina: da Il Giornale Il campo largo? 'Nì'. All’indomani dei ballottaggi per le amministrative il leader di Azione, Carlo Calend… - Lorenzo46071146 : @Matt_Orlandi @ardigiorgio Ma no, è un giornale di cdx ed essendocene già diversi moderati per vendere copie è obbl… - enrmastro : @igormelatti @Piero42395724 @BelpietroTweet Oh no, il sig. Piero mi ha bloccato! Come farò ad andare avanti senza l… -

"Non si tocca", "Serve una deroga". Scontro Grillo - 5s sul doppio mandato Sancire una deroga al vincolo dei due mandati o no Il nodo è ritenuto centrale, dirimente. E attorno a esso i Cinque Stelle si stanno arrovellando da giorni. Nel partito pentastellato la questione è diventata ancora più incombente nelle ultime ore,... Le bugie di Letta che esulta per una sconfitta "Esultano senza vincere" , titola così oggi il giornale di Augusto Minzolini che critica Gianni Letta che non ha nulla di cui vantarsi per i ... Debolezza del partito democratico dirà qualcuno, no dico ... ilGiornale.it Per sempre Toro, il grande Leo Junior: "Grazie Tuttosport" Un onore far parte della storia della società e perché no del giornale, in mezzo a tanti idoli che fanno parte del Toro! Grazie Marco!”. L’onore è di tutti noi di Tuttosport: grazie a te, grande Leo. IPhone 14, via alla produzione: quando arriva La nuova serie di smartphone iPhone 14 si avvicina alla produzione: i fornitori di Apple avrebbero iniziato ad inviare i componenti per l'assemblaggio dei melafonini. Sancire una deroga al vincolo dei due mandati oIl nodo è ritenuto centrale, dirimente. E attorno a esso i Cinque Stelle si stanno arrovellando da giorni. Nel partito pentastellato la questione è diventata ancora più incombente nelle ultime ore,..."Esultano senza vincere" , titola così oggi ildi Augusto Minzolini che critica Gianni Letta che non ha nulla di cui vantarsi per i ... Debolezza del partito democratico dirà qualcuno,dico ... Prima condanna al medico no-vax: quanti anni ha preso Un onore far parte della storia della società e perché no del giornale, in mezzo a tanti idoli che fanno parte del Toro! Grazie Marco!”. L’onore è di tutti noi di Tuttosport: grazie a te, grande Leo.La nuova serie di smartphone iPhone 14 si avvicina alla produzione: i fornitori di Apple avrebbero iniziato ad inviare i componenti per l'assemblaggio dei melafonini.