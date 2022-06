(Di martedì 28 giugno 2022) Come avrete notato,non ci saranno le mitiche “corna” di, andato in onda per nove edizioni sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset conilsuProprio l’ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso dire ilsvelando le sue emozioni a caldo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GPinsss_ : RT @amoiltrash: Mo finisce l'isola. Niente Ilary. Niente Vladimir. Niente Nicola. Maria De Filippi ci ha tolto Temptation Island. Cazzo… - blogtivvu : Niente Temptation Island questa estate, Filippo Bisciglia rompe il silenzio e spiega il motivo - anna_rattenni : RT @amoiltrash: Mo finisce l'isola. Niente Ilary. Niente Vladimir. Niente Nicola. Maria De Filippi ci ha tolto Temptation Island. Cazzo… - Noninfluente : RT @candemsoul: Che estate di merda! Gli anni scorsi avevamo il trash delle serie turche, Temptation Island e quest'anno niente - candemsoul : Che estate di merda! Gli anni scorsi avevamo il trash delle serie turche, Temptation Island e quest'anno niente -

I fan di 'Island ' sono in rivolta per la decisione di Mediaset di non trasmettere il reality show che più appassionava nelle torride serate estive.tentazioni, quindi, sulle ...... Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata diIsland e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per ...Filippo Bisciglia ha risposto con un video messaggio a tutti i suoi followers che lo hanno sommerso di messaggi a proposito della mancata messa in onda di Temptation Island ...Niente Temptation Island questa estate, Filippo Bisciglia rompe il silenzio e spiega per quale motivo, lo sfogo social del conduttore.