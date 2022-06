NETFLIX LUGLIO 2022 | STRANGER THINGS | RESIDENT EVIL LA SERIE | UNCOUPLED | SOTTO IL SOLE DI AMALFI E PERSUASIONE

(Di martedì 28 giugno 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. È un’estate partita decisamente col botto in quanto a caldo estremo, enon vuol essere da meno ecco perchè ha preparato un mese didecisamente “caldo” Partendo come sempre dalleriserverà un ricchissimo catalogo aggiornato, tra tutte segnaliamo il finale stagione dellacult, l’attesissima: La, la 4° stagione di Virgin River e ancoracon protagonista Patrick Harris, e le spagnole Fanatico e ...

NetflixIT : Questa volta avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Stranger Things 4 vol. 2, dal primo luglio, solo su Netfli… - NetflixIT : L'amore tra Vincenzo e Camilla resisterà alla vacanza sulla pittoresca costiera amalfitana? Sotto il sole di Amalfi… - bubinoblog : NETFLIX LUGLIO 2022: IL FINALE DI STAGIONE DI STRANGER THINGS, RESIDENT EVIL LA SERIE, UNCOUPLED, SOTTO IL SOLE DI… - lazzarosmile : la mia espressione quando ho letto che nemmeno a Luglio uscirà Lidia Poët. #Netflix - off___gio : RT @NetflixIT: Questa volta avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Stranger Things 4 vol. 2, dal primo luglio, solo su Netflix. https:… -

