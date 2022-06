NETFLIX LUGLIO 2022: RESIDENT EVIL LA SERIE, SOTTO IL SOLE DI AMALFI, E TANTE NOVITA’ (Di martedì 28 giugno 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità di NETFLIX. LUGLIO 2022 è ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. È un’estate partita decisamente col botto in quanto a caldo estremo, e NETFLIX non vuol essere da meno ecco perchè ha preparato un mese di LUGLIO decisamente “caldo”. Partendo come sempre dalle SERIE, LUGLIO riserverà un ricchissimo catalogo aggiornato, tra tutte segnaliamo il finale stagione della SERIE cult Stranger Things, l’attesissima RESIDENT EVIL: La SERIE, la 4° stagione di Virgin River e ancora Uncoupled con protagonista Patrick Harris, e le spagnole Fanatico e Alba. Ma anche la sezione film non deluderà le ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 giugno 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. È un’estate partita decisamente col botto in quanto a caldo estremo, enon vuol essere da meno ecco perchè ha preparato un mese didecisamente “caldo”. Partendo come sempre dalleriserverà un ricchissimo catalogo aggiornato, tra tutte segnaliamo il finale stagione dellacult Stranger Things, l’attesissima: La, la 4° stagione di Virgin River e ancora Uncoupled con protagonista Patrick Harris, e le spagnole Fanatico e Alba. Ma anche la sezione film non deluderà le ...

