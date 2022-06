Nessuna proroga al Superbonus. Il governo cancella definitivamente la misura di Conte (Di martedì 28 giugno 2022) Mai più proroghe per il Superbonus anche se, per smaltire le tante pratiche rimaste bloccate, dovrebbe arrivare una semplificazione sul fronte delle cessioni dei crediti. Sarebbe questo l'orientamento del governo sulla misura varata dal governo Conte per rilanciare l'edilizia. È quanto è stato confermato nel corso della riunione tra esecutivo e maggioranza alla Camera. All'incontro le criticità di copertura delle misure, viene riferito, sono state illustrate dal capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chinè. Vi sarebbe però la disponibilità dell'esecutivo a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni del credito, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. In più occasioni il premier Mario Draghi si era scagliato ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Mai più proroghe per ilanche se, per smaltire le tante pratiche rimaste bloccate, dovrebbe arrivare una semplificazione sul fronte delle cessioni dei crediti. Sarebbe questo l'orientamento delsullavarata dalper rilanciare l'edilizia. È quanto è stato confermato nel corso della riunione tra esecutivo e maggioranza alla Camera. All'incontro le criticità di copertura delle misure, viene riferito, sono state illustrate dal capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chinè. Vi sarebbe però la disponibilità dell'esecutivo a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni del credito, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. In più occasioni il premier Mario Draghi si era scagliato ...

