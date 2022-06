Neoplasie mieloproliferative | ai pazienti consigliata dieta mediterranea

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Non esiste unaspecifica per iaffetti da(Mpn) croniche, malattie che colpiscono le cellule che formano il sangue e hanno un grande impatto sulla qualità di vita. Non c’è alcun regime alimentare che abbia un impatto specifico su alcuni indicatori di malattia, come la conta delle piastrine o l’ematocrito. Tuttavia, unaequilibrata può contribuire a ridurre il rischio di importanti complicanze, come quelle a carico del sistema cardiovascolare. In generale, quindi, aicon Mpn viene consigliato di seguire la, già ampiamente studiata per i suoi benefici nella prevenzione e gestione di numerose malattie, fra cui anche i tumori. E’ quanto riporta un articolo ...