Nemmeno il carcere ha fermato un’organizzazione criminale che inondava di droga la Sicilia. Diciasette persone arrestate a Catania (Di martedì 28 giugno 2022) Nemmeno il carcere ha fermato un’organizzazione criminale che inondava di droga la Sicilia. Questa la scoperta dei Carabinieri di Catania secondo cui le attività erano gestite da un detenuto nel carcere di Caltagirone che gestiva un giro di stupefacenti per oltre 10 mila euro a settimana. L’uomo, secondo la Procura, riusciva a impartire gli ordini da dietro le sbarre a 17 persone, tutte arrestate in quanto gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Per farlo si serviva di un telefono cellulare entrato fraudolentemente tra le mura carcerarie. Nemmeno il carcere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022)ilhachedila. Questa la scoperta dei Carabinieri disecondo cui le attività erano gestite da un detenuto neldi Caltagirone che gestiva un giro di stupefacenti per oltre 10 mila euro a settimana. L’uomo, secondo la Procura, riusciva a impartire gli ordini da dietro le sbarre a 17, tuttein quanto gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Per farlo si serviva di un telefono cellulare entrato fraudolentemente tra le mura carcerarie.il...

Pubblicità

Pa_Tos83 : @alex_orlowski Uno è il Palmeri di Lucca, purtroppo famoso nella mia città per tutto quello che ha fatto. Scappato… - krudesky : RT @Chiappuz: > degli operai per recuperare i libretti di lavoro e regolarizzare quelli in nero. Segue indagine e processo e i fratelli Ari… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Da noi i giornalisti non vanno in carcere ma se 'spariscono' nessuno, nemmeno fra gli addetti al lavoro si domanda più… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Da noi i giornalisti non vanno in carcere ma se 'spariscono' nessuno, nemmeno fra gli addetti al lavoro si domanda più… - giuseppe1994na : RT @Moonlightshad1: Da noi i giornalisti non vanno in carcere ma se 'spariscono' nessuno, nemmeno fra gli addetti al lavoro si domanda più… -