Nelson Piquet e l’insulto razzista contro Lewis Hamilton Dura condanna della Formula 1 | “Parole inaccettabili | nessuna giustificazione”

(Di martedì 28 giugno 2022) “Il negretto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare”. La parola del tre volte campione del mondo di1,, non è passata inosservata., pronunciato in un audio nel novembre 2021 e rivolto al pilotaMercedes, è inserito all’interno dell’analisi dell’incidente avvenuto l’anno scorso tra quest’ultimo e il pilotaRed Bull Max Verstappen, al primo giro del Gp d’Inghilterra. “Il negretto – prosegue il brasiliano– l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco“. Durissima la replica ...