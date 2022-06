Nazionale Basket | raduno a Brescia | solo 12 atleti voleranno ad Almere

Leggi su sportface

(Di martedì 28 giugno 2022) Laitaliana ditorna a radunarsial PalaLeonessa, in vista del match contro i Paesi Bassi del 4 luglio. Il Ct Gianmarco Pozzecco ha a disposizione 16, ma12 potranno scendere in campo contro la selezione Oranje guidata da Maurizio Buscaglia. Torna in Azzurro Luigi Datome, il quale mancava dal Mondiale in Cina nel 2019. Ritorno anche per Simone Fontecchio, ultima presenza nei quarti di finale ai Giochi Olimpici contro la Francia. Nel roster anche Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, che come Datome hanno giocato le gare della finale Scudetto. Reduci daldi Trieste Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Achille Polonara, Luca Severini, Tomas Woldetensae e John ...