Nato, la Turchia ritira il veto sull’adesione di Svezia e Finlandia. Erdo?an: «Da loro ci sarà piena collaborazione contro il Pkk» (Di martedì 28 giugno 2022) La Turchia ha ritirato il veto inizialmente posto sull’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Secondo quanto riporta l’Ansa, i tre Paesi hanno firmato un memorandum di intesa che consentirebbe ai due Stati nordici di aderire all’alleanza nordatlantica. L’ufficio della presidenza turca fa sapere che Ankara «ha avuto quello che chiedeva» dai colloqui con Svezia e Finlandia sulla loro adesione alla Nato, ovvero la «piena cooperazione» da Helsinki e Stoccolma contro il Partito Popolare Curdo. Sull’intesa raggiunta si è espresso il Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – presente alla riunione con i tre Paesi – in conferenza stampa da ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Lahato ilinizialmente postodialla. Secondo quanto riporta l’Ansa, i tre Paesi hanno firmato un memorandum di intesa che consentirebbe ai due Stati nordici di aderire all’alleanza nordatlantica. L’ufficio della presidenza turca fa sapere che Ankara «ha avuto quello che chiedeva» dai colloqui consullaadesione alla, ovvero la «cooperazione» da Helsinki e Stoccolmail Partito Popolare Curdo. Sull’intesa raggiunta si è espresso il Il segretario generale dellaJens Stoltenberg – presente alla riunione con i tre Paesi – in conferenza stampa da ...

