Nato, la Turchia ritira il veto all’adesione di Svezia e Finlandia: “Piena cooperazione contro il Pkk”. Stoltenberg: “Saremo tutti più sicuri” (Di martedì 28 giugno 2022) La Turchia ha ritirato il veto all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato: i tre Paesi hanno firmato un memorandum di intesa. La svolta è arrivata dopo un vertice durato più di due ore tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e gli omologhi dei due Paesi nordici, Sauli Niinisto e Magdalena Andersson, a margine del summit dell’Alleanza atlantica a Madrid. All’incontro era presente anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il governo turco si era opposto fin da subito all’ipotesi dell’adesione chiedendo a Helsinki e Stoccolma di consegnare i combattenti curdi ospitati sui loro territori, che Ankara considera affiliati al Pkk (il partito dei lavoratori del Kurdistan) e quindi alla stregua di terroristi. E ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Lahato ilall’ingresso dinella: i tre Paesi hanno firmato un memorandum di intesa. La svolta è arrivata dopo un vertice durato più di due ore tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e gli omologhi dei due Paesi nordici, Sauli Niinisto e Magdalena Andersson, a margine del summit dell’Alleanza atlantica a Madrid. All’inera presente anche il segretario generale della, Jens. Il governo turco si era opposto fin da subito all’ipotesi dell’adesione chiedendo a Helsinki e Stoccolma di consegnare i combattenti curdi ospitati sui loro territori, che Ankara considera affiliati al Pkk (il partito dei lavoratori del Kurdistan) e quindi alla stregua di terroristi. E ora ...

