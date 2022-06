Nato, la risposta a Putin: 300mila unità al confine orientale, ecco perché l'allerta ora è massima (Di martedì 28 giugno 2022) Un aumento consistente delle capacità militari della Nato è il primo risultato atteso dal summit dell'Alleanza atlantica, che comincerà oggi a Madrid. Si tratta... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 giugno 2022) Un aumento consistente delle capacità militari dellaè il primo risultato atteso dal summit dell'Alleanza atlantica, che comincerà oggi a Madrid. Si tratta...

Pubblicità

fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - benjamn_boliche : RT @Gazzettino: Nato, la risposta a Putin: 300mila unità al confine orientale, ecco perché l'allerta ora è massima - Gazzettino : Nato, la risposta a Putin: 300mila unità al confine orientale, ecco perché l'allerta ora è massima - nikinik64773225 : RT @FabGiagnoni: #Stoltenberg, segretario #NATO: “Il contingente di risposta rapida arriverà a 300000 unità”. Ovvero SETTUPLICATO. Ai confi… - ilconterosso1 : @barbarab1974 Solidarieta' per l'infame provvedimento di radiazione ma...credi davvero che un provincia dell'impero… -