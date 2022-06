Nato, Biden: è principale arma contro Russia. Accordo con Svezia e Finlandia in Nato (Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude il G7 , in Germania, si apre il vertice Nato a Madrid in Spagna. Le lega un fil rouge: la guerra in Ucraina. "Le sanzioni sono il prezzo della libertà. Bisogna abbandonare presto il petrolio ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude il G7 , in Germania, si apre il verticea Madrid in Spagna. Le lega un fil rouge: la guerra in Ucraina. "Le sanzioni sono il prezzo della libertà. Bisogna abbandonare presto il petrolio ...

Pubblicità

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Medvedev: “Se la Nato invade la Crimea sarà terza guerra mondiale”. Biden potrebbe rafforzar… - lifestyleblogit : Nato, Biden-Sanchez: 'Su Ucraina Putin dovrà rendere conto' - - siriano12 : RT @strange_days_82: Capuozzo :'Il caso Lituania è un segnale forte di escalation non voluto da Mosca. La NATO potrebbe intervenire ad agos… - acocukora : RT @KbbEyes: NON VOGLIO LA GUERRA! E NON VOGLIO CHE CON I MIEI SOLDI SI FINANZI UNA GUERRA A CUI NON VOGLIO PARTECIPARE! VOGLIO LA PACE!… - fisco24_info : Nato, Biden-Sanchez: 'Su Ucraina Putin dovrà rendere conto': (Adnkronos) - Dichiarazione congiunta del presidente U… -