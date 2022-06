Nato, accordo con Turchia per ingresso Svezia e Finlandia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Firmato a Madrid tra Nato, Turchia, Svezia e Finlandia un memorandum sull’ingresso dei due Paesi nell’Alleanza. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson, al termine di una riunione durata quasi quattro ore. Tra la “minaccia” russa e la “sfida” cinese, la Nato ‘si trasforma’ per adattarsi a “un mondo più pericoloso e imprevedibile” come ha dimostrato la guerra in Ucraina, che ha rivitalizzato un’Alleanza della quale tre anni fa Emmanuel Macron aveva denunciato la “morte cerebrale” e ha rimesso in moto l’allargamento, con la fine della neutralità di Svezia e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Firmato a Madrid traun memorandum sull’dei due Paesi nell’Alleanza. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale della, Jens Stoltenberg, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson, al termine di una riunione durata quasi quattro ore. Tra la “minaccia” russa e la “sfida” cinese, la‘si trasforma’ per adattarsi a “un mondo più pericoloso e imprevedibile” come ha dimostrato la guerra in Ucraina, che ha rivitalizzato un’Alleanza della quale tre anni fa Emmanuel Macron aveva denunciato la “morte cerebrale” e ha rimesso in moto l’allargamento, con la fine della neutralità die ...

