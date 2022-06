Nasce “Oceano verticale”, patto Bicocca-Maldive per la biodiversità (Di martedì 28 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dodici miglia di risorse marine, dalla costa alla scogliera corallina, e otto chilometri di biodiversità verticale, dalle profondità dell'Oceano fino alla colonna d'aria popolata dai volatili. Con il progetto “Oceano verticale” l'Università di Milano-Bicocca e il governo delle Maldive rivoluzionano il concetto di parco marino e stringono un'alleanza per la protezione dell'ecosistema dell'arcipelago. Verrà firmato oggi pomeriggio, nel corso della Ocean conference di Lisbona organizzata dalle Nazioni Unite, l'accordo tra l'ateneo milanese e il ministero dell'Ambiente, dei cambiamenti climatici e delle tecnologie della Repubblica delle Maldive per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente marino nel cuore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dodici miglia di risorse marine, dalla costa alla scogliera corallina, e otto chilometri di, dalle profondità dell'fino alla colonna d'aria popolata dai volatili. Con il progetto “” l'Università di Milano-e il governo dellerivoluzionano il concetto di parco marino e stringono un'alleanza per la protezione dell'ecosistema dell'arcipelago. Verrà firmato oggi pomeriggio, nel corso della Ocean conference di Lisbona organizzata dalle Nazioni Unite, l'accordo tra l'ateneo milanese e il ministero dell'Ambiente, dei cambiamenti climatici e delle tecnologie della Repubblica delleper la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente marino nel cuore ...

