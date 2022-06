Napoli | scoperta maxi truffa bonus 110% | sequestrati 772 milioni

(Di martedì 28 giugno 2022) di euro per attività di ristrutturazioni edilizie Al termine di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica diNord, la Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale diNord, su richiesta della Procura della Repubblica diNord, nei confronti di 143 persone (fisiche e giuridiche) ritenute artefici di unaavente ad oggetto crediti derivanti daedilizi e di locazione per oltre 772di euro. Tutti i responsabili sono residenti o aventi sede per la maggior parte tra le province die Caserta. #GDF #ha eseguito sequestri preventivi di crediti derivanti da ...

Pubblicità

I danni alla transizione ecologica In una nota il procuratore diNord Troncone sottolinea come l'attività illecitaè di una tale gravità, per le somme negoziate, "da poter ......Avanzati (Sissa) di Trieste e da Graziano Fiorito della Stazione Zoologica Anton Dohrn di. I ... Laè stata fatta in particolare nel cervello del polpo comune (Octopus vulgaris) e in ...(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Per me e la mia famiglia inizia una nuova avventura, è la prima volta che siamo andato via da Napoli e questa situazione è tutta da scoprire. Il presidente mi ha parlato bene ...Immettevano sul mercato circa 4,5 milioni di litri di prodotti petroliferi da contrabbando, evadendo oltre 4 milioni di euro tra imposte sui redditi, IVA ed accise. Registi di questa colossale frode, ...