Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - Fuoco46582364 : RT @iINSIDER_: Il sogno di #Adl e vendere #Napoli aspetterà che arrivi un offerta importante entro il primo luglio. Anche se resta (sicura… - cirofantaguzzi : @RhoWalter Si infatti ha detto che li può avere un futuro x i propri figli, si è dimenticato che ha detto che avreb… - Tiarossi2 : RT @iINSIDER_: Il sogno di #Adl e vendere #Napoli aspetterà che arrivi un offerta importante entro il primo luglio. Anche se resta (sicura… - djrenyx : RT @iINSIDER_: Il sogno di #Adl e vendere #Napoli aspetterà che arrivi un offerta importante entro il primo luglio. Anche se resta (sicura… -

Calciomercato.com

Commenta perLa Juventus vuole un colpo in difesa per sostituire il partente Matthijs De Ligt e il nome più caldo resta quello di Kalidou Koulibaly che è in uscita dale che, secondo Tuttosport , si ...La prima vittima sarà Silvana Ilostacolo che si frapporrà tra Lara e il suo "sogno d'amore" ...tempo potrebbe essere sfruttato per permettere a Lara di ultimare il suo piano e tornare a... Napoli, primo tentativo per Solbakken: i dettagli dell'offerta per bruciare la Roma Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Il mercato del Napoli è bloccato in attesa di conoscere i nomi delle prime cessioni con tre giocatori che potrebbero portare i milion ...Napoli. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare via Diomede Marvasi hanno notato ...