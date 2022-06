Napoli, Meret titolare e Sirigu come secondo: accettato il contratto annuale con opzione (Di martedì 28 giugno 2022) Manca solo l’ufficialità e poi il Napoli avrà il suo nuovo portiere titolare per i prossimi cinque anni. È stato raggiunto, infatti, l’accordo per il rinnovo contrattuale, fino al 2027, per il portiere Alex Meret. Fondamentale, per il portiere, la decisione di Ospina di non rinnovare con la SSC Napoli. Nei prossimi cinque anni Meret L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Manca solo l’ufficialità e poi ilavrà il suo nuovo portiereper i prossimi cinque anni. È stato raggiunto, infatti, l’accordo per il rinnovo contrattuale, fino al 2027, per il portiere Alex. Fondamentale, per il portiere, la decisione di Ospina di non rinnovare con la SSC. Nei prossimi cinque anniL'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - TolliVincenzo : @borbonico1926 @Napoli_Report @DiMarzio Robé scherzavo ovviamente ?? a me Meret è sempre piaciuto, secondo me se gli… - NapoliAddict : Sky - Meret-Napoli, ci siamo: rinnovo ai dettagli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Napoli - NapoliFCNews : Da Milano - Sirigu è stato proposto al Napoli: prima c'è da chiarire la questione Ospina-Meret #Napoli #SSCNapoli… - infoitsport : VIDEO | VICE MERET, DUE PROFILI NEL MIRINO DEL NAPOLI! -