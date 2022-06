Napoli Koulibaly, anche il Chelsea si fa sotto per il difensore: le ultime (Di martedì 28 giugno 2022) Su Kalidou Koulibaly si fa sotto anche il Chelsea: gli agenti hanno incontrato gli inglesi per parlare del centrale del Napoli Il Napoli potrebbe dover salutare Koulibaly in questa sessione di mercato. Il tira e molla per il rinnovo sta favorendo l’inserimento di nuovi club interessati al centrale azzurro. Proprio nelle ultime ore anche il Chelsea avrebbe mostrato il suo interessamento. Gli agenti del senegalese hanno incontrato gli inglesi come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Su Kalidousi fail: gli agenti hanno incontrato gli inglesi per parlare del centrale delIlpotrebbe dover salutarein questa sessione di mercato. Il tira e molla per il rinnovo sta favorendo l’inserimento di nuovi club interessati al centrale azzurro. Proprio nelleoreilavrebbe mostrato il suo interessamento. Gli agenti del senegalese hanno incontrato gli inglesi come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

