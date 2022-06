Napoli, il Pizza Village per me è la madre di tutti gli orrori (Di martedì 28 giugno 2022) “La prego, mi arresti. Sono sfinita, almeno così posso riposarmi…” Non è una battuta: si è così rivolta a una pattuglia della polizia Carla Milesi di Gresy, scrittrice e scultrice milanese, in trasferta a Napoli per la presentazione del suo ultimo libro “M’impresti la vita” all’Istituto di Cultura Meridionale. In compagnia dell’avvocata milanese Ilaria Barbierato rientravano dal vernissage di sculture di Nicola Rivelli incastonate nelle Grotte Romane di Posillipo vecchie di duemila anni. Dopo un bagno di bellezza, un tuffo nel trash più trash, Pizza Village, un’immonda mangiatoia apparecchiata tra l’ottocentesca Villa Comunale e il lungomare tra i più attraenti del Mediterraneo, una tavolata lunga un paio di chilometri. Bidoni straripanti di cartoni di Pizza, lattine e molto di più. Napoli, città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “La prego, mi arresti. Sono sfinita, almeno così posso riposarmi…” Non è una battuta: si è così rivolta a una pattuglia della polizia Carla Milesi di Gresy, scrittrice e scultrice milanese, in trasferta aper la presentazione del suo ultimo libro “M’impresti la vita” all’Istituto di Cultura Meridionale. In compagnia dell’avvocata milanese Ilaria Barbierato rientravano dal vernissage di sculture di Nicola Rivelli incastonate nelle Grotte Romane di Posillipo vecchie di duemila anni. Dopo un bagno di bellezza, un tuffo nel trash più trash,, un’immonda mangiatoia apparecchiata tra l’ottocentesca Villa Comunale e il lungomare tra i più attraenti del Mediterraneo, una tavolata lunga un paio di chilometri. Bidoni straripanti di cartoni di, lattine e molto di più., città ...

Pubblicità

fanpage : Flavio Briatore sulla pizza ha perso in ogni modo: davanti all’opinione pubblica e davanti agli addetti ai lavori.… - RadioZetaOf : ?? Chi lo ha detto che non possono piovere ?? sul palco del #PizzaVillage ? @sangiovann1 è pronto a darci la scossa ?… - Agenzia_Ansa : 'Pizza da ricchi', Napoli boccia Briatore. 'Per una margherita di qualità bastano pochi euro', spiega Sergio Miccú,… - NapoliAddict : Napoli, il Pizza Village per me è la madre di tutti gli orrori #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Il Fatto Q… - gaiadistrazione : La pizza col Pata Negra la fanno anche qui, a Napoli, Briatore non ha inventato nulla. Soltanto che dietro - perché… -