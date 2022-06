Napoli e Galatasaray provano a soffiare Solbakken alla Roma (Di martedì 28 giugno 2022) Roma - La Roma vuole Ola Solbakken , lo stipendio da 700mila euro per cinque anni è già stato concordato ma prima bisognerà trovare un accordo con il Bodo che detiene il suo cartellino fino al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022)- Lavuole Ola, lo stipendio da 700mila euro per cinque anni è già stato concordato ma prima bisognerà trovare un accordo con il Bodo che detiene il suo cartellino fino al ...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli e Galatasaray provano a soffiare Solbakken alla Roma: Da quanto arriva dalla Turchia, il club di Istanbul sa… - ilRomanistaweb : ???? Mercato, dalla Turchia: anche il #Galatasaray è interessato a #Solbakken. Il calciatore norvegese si libererà a… - infoitsport : Solbakken: oltre a Roma e Napoli arriva anche l’interesse del Galatasaray - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Per Ola #Solbakken clamorosa offerta del #Napoli!! Il Bodo preferisce gli azzurri per aprire l'affare. I… - siamo_la_Roma : ?? Anche il #Galatasaray su #Solbakken ?? Ma la #Roma resta in vantaggio sui turchi e sul #Napoli ?? Aumenta però la… -